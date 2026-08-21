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Intérieur cosy

Editions de Saxe, Collective Œuvre

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Dans ce nouvel opus, découvrez 17 projets inédits, dont la majorité viendront décorer votre intérieur avec une grande douceur : coussins douillets aux appliqués maisons stylisés, sac à ouvrages pour faire honneur à vos travaux d'aiguilles, panneaux floraux aux tons chauds sans oublier Noël avec un beau quilt mural composé d'un petit village qui vous fera rêver, de petits ouvrages gingerbread, boules de Noël et stitcheries...

Par Editions de Saxe, Collective Œuvre
Chez Les Editions de Saxe

|

Auteur

Editions de Saxe, Collective Œuvre

Editeur

Les Editions de Saxe

Genre

Patchwork

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Intérieur cosy

Editions de Saxe, Collective Œuvre

Paru le 21/08/2026

128 pages

Les Editions de Saxe

19,90 €

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Scannez le code barre 9782756544250
9782756544250
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