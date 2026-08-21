Intérieur cosy

Dans ce nouvel opus, découvrez 17 projets inédits, dont la majorité viendront décorer votre intérieur avec une grande douceur : coussins douillets aux appliqués maisons stylisés, sac à ouvrages pour faire honneur à vos travaux d'aiguilles, panneaux floraux aux tons chauds sans oublier Noël avec un beau quilt mural composé d'un petit village qui vous fera rêver, de petits ouvrages gingerbread, boules de Noël et stitcheries...