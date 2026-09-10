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#Roman francophone

Beyond the flame

Eva, Sorn Eva, Eva Sorn

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Maddy vit pour l'adrénaline des courses clandestines, loin de l'héritage et des attentes familiales. Lorsqu'elle a l'opportunité d'intégrer anonymement un championnat de Formule 4, elle saute sur l'occasion. Mais l'enthousiasme de la jeune femme vacille quand elle découvre l'identité de son principal concurrent. Arès Walker est un pilote de Formule 1 au talent redoutable... mais aussi l'homme que son père entraîne depuis des années. Plus motivée que jamais, Maddy voit là l'opportunité de prouver au monde – mais surtout à son père – de quoi elle est capable. Car celui-ci lui a toujours interdit la course. Entre secrets bien gardés, compétition féroce et proximité forcée, Maddy est bien décidée à ne pas se laisser distraire. Mais c'est sans compter sur Arès qui, lui, semble déterminé à ébranler toutes ses certitudes... Sur la piste comme dans la vie, Maddy commence à comprendre que tous les coups sont permis. Au risque de s'exposer à des dangers qu'elle n'aurait jamais pu anticiper... et encore moins maîtriser.

Par Eva, Sorn Eva, Eva Sorn
Chez Céleste

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Auteur

Eva, Sorn Eva, Eva Sorn

Editeur

Céleste

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Beyond the flame

Eva, Sorn Eva, Eva Sorn

Paru le 10/09/2026

450 pages

Céleste

19,90 €

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9782487392908
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