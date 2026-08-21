L'automne cosy d'AnnaB au crochet

Au fil des pages, le lecteur découvre des créations pleines de charme : une famille de petits oursons et leur maison champignon, un renard amigurumi, un mini marque-page escargot, un gros coussin citrouille déclinable en porte-épingles... L'ouvrage explore différentes matières et techniques afin d'encourager les lecteurs à enrichir leur pratique. Un livre qui donne envie de crocheter l'automne, entre créations ludiques, objets utiles et pièces décoratives. Dans ce livre, vous découvrirez : 12 projets variés d'automne au style cosy, la tendance toute tendre du moment. Des explications en photos pas à pas pour réussir comme un pro. Des projets pensés pour les débutants curieux comme pour les crocheteurs confirmés. Une diversité de créations : peluches, déco intérieure, accessoires pratiques et pièces mode. L'exploration de plusieurs matières : fil chenille, coton et micro-crochet.