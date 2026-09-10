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Les tisanes de l'herboriste

Anne-Sophie Lemaire

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Faciles à préparer, les tisanes sont les alliées de notre santé : on profite de leurs actifs naturels pour se soigner, on s'hydrate naturellement et on fait une cure détox en même temps ! Découvrez plus de 150 tisanes pour soigner les petits maux du quotidien (problèmes de peau, de sommeil, troubles ORL, digestifs, nerveux, métaboliques, circulatoires, etc.), ou tout simplement pour profiter d'un moment de détente et de plaisir (tisanes plaisir, rafraîchissantes, épicées...). Au choix : pour les apprentis herboristes, composez votre tisane personnalisée grâce aux listes de plantes recommandées. Pour les pressés, optez pour une tisane "clé en main" , composée par le Dr Anne-Sophie Lemaire. La bonne idée : un classement alphabétique par affection permet de trouver en un clin d'oeil la tisane adaptée. Côté pratique : les plantes des recettes sont sélectionnées pour leur coût modique et leur disponibilité en herboristerie. En introduction, toutes les infos sur le matériel nécessaire, les différentes méthodes de préparation, les dosages, le stockage et la conservation, ainsi que les conseils et astuces pour acheter des plantes de qualité.

Par Anne-Sophie Lemaire
Chez Suzac

|

Auteur

Anne-Sophie Lemaire

Editeur

Suzac

Genre

Naturothérapie

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Les tisanes de l'herboriste

Anne-Sophie Lemaire

Paru le 10/09/2026

208 pages

Suzac

19,90 €

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Scannez le code barre 9782487211438
9782487211438
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