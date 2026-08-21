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Quilts modernes

Kristel Salgarollo, Ellen Remijnse

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Les quilts modernes s'invitent dans votre intérieur à travers une collection riche et inspirante de 26 accessoires originaux à coudre et à personnaliser selon vos envies. Entre panneaux décoratifs, sacs élégants et coussins aux motifs variés, chaque création met en valeur des tissus et des styles contemporains. Chaque projet est conçu pour être réalisé indépendamment, vous permettant de composer votre propre univers textile assortir plusieurs créations, offrir des pièces uniques ou renouveler vota : décoration au fil des saisons. Dans ce livre, vous trouverez : 26 projets modernes et variés accessibles à tous les niveaux ; des explications claires accompagnées d'étapes détaillées ; une multitude d'idées pour mixer les styles et les formats ; des créations modulables pour une déco personnalisée. Des heures de couture et de créativité vous attendent pour donner vie à une collection unique de quilts et d'accessoires pleins de charme.

Par Kristel Salgarollo, Ellen Remijnse
Chez Les Editions de Saxe

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Auteur

Kristel Salgarollo, Ellen Remijnse

Editeur

Les Editions de Saxe

Genre

Couture, tricot

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Quilts modernes

Kristel Salgarollo, Ellen Remijnse

Paru le 21/08/2026

128 pages

Les Editions de Saxe

24,90 €

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Scannez le code barre 9782756543406
9782756543406
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