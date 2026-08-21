Les quilts modernes s'invitent dans votre intérieur à travers une collection riche et inspirante de 26 accessoires originaux à coudre et à personnaliser selon vos envies. Entre panneaux décoratifs, sacs élégants et coussins aux motifs variés, chaque création met en valeur des tissus et des styles contemporains. Chaque projet est conçu pour être réalisé indépendamment, vous permettant de composer votre propre univers textile assortir plusieurs créations, offrir des pièces uniques ou renouveler vota : décoration au fil des saisons. Dans ce livre, vous trouverez : 26 projets modernes et variés accessibles à tous les niveaux ; des explications claires accompagnées d'étapes détaillées ; une multitude d'idées pour mixer les styles et les formats ; des créations modulables pour une déco personnalisée. Des heures de couture et de créativité vous attendent pour donner vie à une collection unique de quilts et d'accessoires pleins de charme.