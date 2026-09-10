Moi aussi, je suis un lion !

Lorsque quelque chose ne lui convient pas, Léo se fige, les mots se bloquent et il n'arrive plus à exprimer ce qu'il ressent. Il voudrait dire stop, protéger son espace, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Heureusement, son chat Thor va l'aider à découvrir qu'il possède en lui une force précieuse : le pouvoir du lion ! Une histoire douce et profondément juste qui invite les enfants à apprendre, dès le plus jeune âge, à reconnaître leurs limites et à les exprimer avec confiance et respect.