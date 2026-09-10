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Moi aussi, je suis un lion !

Míriam Tirado, Míriam Tirado

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Lorsque quelque chose ne lui convient pas, Léo se fige, les mots se bloquent et il n'arrive plus à exprimer ce qu'il ressent. Il voudrait dire stop, protéger son espace, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Heureusement, son chat Thor va l'aider à découvrir qu'il possède en lui une force précieuse : le pouvoir du lion ! Une histoire douce et profondément juste qui invite les enfants à apprendre, dès le plus jeune âge, à reconnaître leurs limites et à les exprimer avec confiance et respect.

Par Míriam Tirado, Míriam Tirado
Chez Eyrolles

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Auteur

Míriam Tirado, Míriam Tirado

Editeur

Eyrolles

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Moi aussi, je suis un lion !

Míriam Tirado, Míriam Tirado trad. Valérie Espinasse

Paru le 10/09/2026

Eyrolles

15,95 €

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Scannez le code barre 9782416026843
9782416026843
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