La maison de poupées de Melealine au crochet

Entrez dans un univers de douceur en crochetant une adorable famille de petites souris et tous les meubles de leur maison miniature, pour des heures de jeu empreintes de tendresse et de rêve. Dans une maison pleine de douceur, vit une petite famille de souris : papa, maman, leur grand garçon, des jumeaux espiègles et un bébé, entourés d'un chien fidèle et de deux chats câlins. Chaque pièce, décorée avec de tendres détails, dévoile leur quotidien. Au fl des mailles, ce livre vous invite à créer un univers miniature poétique, propice aux jeux, à l'imaginaire et à la tendresse.