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#Essais

Guérison sauvage

Cyrielle Hariel

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Longtemps, Cyrielle Hariel a cru que guérir signifiait comprendre. Après une opération du coeur qui bouleverse son existence, la journaliste, profondément rationnelle, avançait malgré les blessures du corps et de l'âme. Jusqu'au jour où la mer l'a appelée. Au fil de plongées au plus près des requins, ces créatures que l'on apprend à craindre, une autre expérience s'est imposée : celle d'une présence sans menace, d'un face-à-face brut avec le prédateur. Dans les profondeurs, quelque chose d'inattendu s'ouvre, comme si ce qui ne pouvait plus se dire sur terre trouvait enfin un espace pour exister. Puis vient la perte. La mort de sa mère, avec qui le dialogue s'était rompu depuis longtemps. Et, au coeur du deuil, surgit une expérience que rien dans son parcours ne pouvait expliquer. Son corps devient le théâtre d'un langage oublié. Mais peu à peu, naît un apaisement aussi profond qu'inattendu. Dans ce récit initiatique puissant et profondément intime, Cyrielle Hariel raconte sa traversée vers la renaissance. Entre l'océan et l'âme, le requin devient un miroir et un guide inattendu, la vulnérabilité une force, et le sauvage un chemin de guérison. Ce livre est une invitation à changer de regard - sur la peur, sur la mort, sur ce que nous appelons le " sauvage ". Un livre pour celles et ceux qui pressentent que certaines guérisons ne se pensent pas, mais se vivent - dans le corps, dans le souffle retrouvé, dans le lien au vivant. Et que renaître commence parfois là où l'on accepte de lâcher le contrôle.

Par Cyrielle Hariel
Chez Eyrolles

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Auteur

Cyrielle Hariel

Editeur

Eyrolles

Genre

Connaissance de soi

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Guérison sauvage

Cyrielle Hariel

Paru le 10/09/2026

206 pages

Eyrolles

17,00 €

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