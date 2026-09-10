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Your Throne - La Duchesse Déchue

Sam, Sam Sam

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"L'impératrice, c'est moi... ! " Fille d'un duc destinée à épouser le prince, Médeïa va être déchue de son rôle et remplacée par Psyché, sa rivale. Elle jure alors de se venger... mais le destin prend parfois des chemins inattendus. Médeïa, fille du duc de Belliard, a été désignée comme future épouse du prince. Mais tout bascule le jour où Psyché, une autre jeune noble, lui vole sa place auprès de l'héritier du royaume. Animée par la colère et l'envie irrepressible de se venger, Médéïa est déterminée à tout mettre en oeuvre pour récupérer ce qui lui revient de droit. Mais le destin prend parfois des chemins inattendus, puisque Médéïa et Psyché se retrouvent à échanger leurs corps et leurs identité !

Par Sam, Sam Sam
Chez Delcourt

|

Auteur

Sam, Sam Sam

Editeur

Delcourt

Genre

Manhwa

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Your Throne - La Duchesse Déchue

Sam, Sam Sam

Paru le 10/09/2026

256 pages

Delcourt

14,95 €

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