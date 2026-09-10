Your Throne - La Duchesse Déchue

"L'impératrice, c'est moi... ! " Fille d'un duc destinée à épouser le prince, Médeïa va être déchue de son rôle et remplacée par Psyché, sa rivale. Elle jure alors de se venger... mais le destin prend parfois des chemins inattendus. Médeïa, fille du duc de Belliard, a été désignée comme future épouse du prince. Mais tout bascule le jour où Psyché, une autre jeune noble, lui vole sa place auprès de l'héritier du royaume. Animée par la colère et l'envie irrepressible de se venger, Médéïa est déterminée à tout mettre en oeuvre pour récupérer ce qui lui revient de droit. Mais le destin prend parfois des chemins inattendus, puisque Médéïa et Psyché se retrouvent à échanger leurs corps et leurs identité !