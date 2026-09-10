"Tu nous as faits pour toi Seigneur, et notre coeur est inquiet tant qu'il ne demeure en toi". Tels sont les premiers mots des célèbres Confessions de saint Augustin. C'est pour répondre à cette inquiétude que l'évêque d'Hippone invite à une vie renouvelée par l'amour de Dieu. "Que le Seigneur vous accorde d'observer ces Règles avec amour, non comme des esclaves sous la loi mais comme des hommes libres, sous la grâce" : c'est ce que l'on litdans la Règle de saint Augustin, qui a inspiré l'Ordre de Saint-Augustin dirigé par Robert François Prévost devenu pape sous le nom de Léon XIV. Pour la première fois, les écrits, discours et homélies prononcés durant son ministère comme prieur général de 2001 à 2013 sont réunis en un seul volume. Un ouvrage précieux pour une compréhension approfondie de la personnalité, de la spiritualité et des références culturelles du pape Léon XIV. Traduit de l'italien par des religieux Augustins de l'Assomption