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#Essais

L'Art de la sieste

Thierry Paquot

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"Mot d'ordre : ne jamais remettre au lendemain la sieste qu'on peut faire aujourd'hui". Avec L'Art de la sieste, Thierry Paquot démontre les vertus insoupçonnées de ce "temps pour rien" . Lorsque les sollicitations professionnelles persistent jusqu'au dimanche, que le monde urbain nous dicte ses cadences et que les technologies numériques nous harcèlent, alors l'appel de la sieste se fait plus pressant encore. Véritable art de vivre accordé à la maîtrise de nos heures les plus intimes, la sieste s'avère irremplaçable et rebelle au temps contraint. Paru en 1998, traduit en une douzaine de langues, cet essai fondateur et remis au goût du jour revient pour celles et ceux qui aspirent à ralentir dans une société qui semble avoir oublié l'art de le faire. Thierry Paquot est philosophe et essayiste, professeur émérite de l'Ecole d'urbanisme de Paris. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Pays de l'enfance (Terre urbaine, 2022), L'Amour des lieux (PuF, 2025) et La ville est un roman (Eterotopia, 2026).

Par Thierry Paquot
Chez Editions de l'Atelier

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Auteur

Thierry Paquot

Editeur

Editions de l'Atelier

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L'Art de la sieste

Thierry Paquot

Paru le 21/08/2026

128 pages

Editions de l'Atelier

12,00 €

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