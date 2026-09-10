Les formules du succès

Code Quantum, Buffy, Grey's Anatomy ou encore Hannibal : chacun connaît ces séries américaines où l'intrigue autonome de chaque épisode se mêle à un fil narratif au long cours. Omniprésentes mais peu théorisées, elles sont l'objet de l'étude de Claire Cornillon, qui les qualifient de semi-feuilletonnantes formulaires. Comment fonctionnent ces séries ? Comment se distinguent-elles d'autres formes sérielles ? Quelles structures narratives et choix esthétiques adoptent-elles ? Comment hybrident-elles les genres ? Analysant leurs formes, leur esthétique, ainsi que leurs enjeux narratifs, politiques et éthiques, ce livre propose une typologie inédite et précise des séries américaines de network et se concentre sur la forme semi-feuilletonnante formulaire. Claire Cornillon en révèle la richesse narrative, l'importance historique et la portée idéologique, et montre que loin d'être une forme mineure ou datée, elle constitue l'un des moteurs majeurs de l'innovation télévisuelle contemporaine.