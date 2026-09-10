Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Les formules du succès

Claire Cornillon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Code Quantum, Buffy, Grey's Anatomy ou encore Hannibal : chacun connaît ces séries américaines où l'intrigue autonome de chaque épisode se mêle à un fil narratif au long cours. Omniprésentes mais peu théorisées, elles sont l'objet de l'étude de Claire Cornillon, qui les qualifient de semi-feuilletonnantes formulaires. Comment fonctionnent ces séries ? Comment se distinguent-elles d'autres formes sérielles ? Quelles structures narratives et choix esthétiques adoptent-elles ? Comment hybrident-elles les genres ? Analysant leurs formes, leur esthétique, ainsi que leurs enjeux narratifs, politiques et éthiques, ce livre propose une typologie inédite et précise des séries américaines de network et se concentre sur la forme semi-feuilletonnante formulaire. Claire Cornillon en révèle la richesse narrative, l'importance historique et la portée idéologique, et montre que loin d'être une forme mineure ou datée, elle constitue l'un des moteurs majeurs de l'innovation télévisuelle contemporaine.

Par Claire Cornillon
Chez Presses universitaire François Rabelais

|

Auteur

Claire Cornillon

Editeur

Presses universitaire François Rabelais

Genre

Télévision, radio

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les formules du succès par Claire Cornillon

Commenter ce livre

 

Les formules du succès

Claire Cornillon

Paru le 22/10/2026

Presses universitaire François Rabelais

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386050688
9782386050688
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.