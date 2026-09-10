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Shinju : mourir d'amour

Furuya Usamaru

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Kusunoki Noel est une jeune fille marginalisée et blessée par la vie. A l'école, elle est victime de discrimination en raison de ses origines métissées ; chez elle, elle subit les violences incestueuses de son beau-père. Son existence lui paraît un tunnel sans fin fait d'une immense solitude, jusqu'à ce qu'elle découvre une revue littéraire à la bibliothèque de son école. Entre ses pages, elle trouve une histoire qui semble faire écho à sa propre souffrance, écrite par Toyama Eishin, un garçon qui partage sa vision du désespoir....

Par Furuya Usamaru
Chez Komics initiative

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Auteur

Furuya Usamaru

Editeur

Komics initiative

Genre

Ecchi/érotique

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Shinju : mourir d'amour

Furuya Usamaru

Paru le 10/09/2026

240 pages

Komics initiative

19,00 €

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