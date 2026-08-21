Magilumière Co. Ltd. Tome 10

Une année s'est écoulée depuis que Magilumière a perdu sa licence et n'a plus le droit d'exercer dans le domaine de la magie, conséquence de la machination de Kamakura et du nouveau ministère de l'Energie. Kana fournit les efforts nécessaires à la création d'une nouvelle société, composée des anciens membres de Magilumière. Ne s'y trouvent cependant ni Shigemoto, l'ancien patron, ni son ancien bras droit, Midorikawa... Selon la rumeur, ce dernier travaillerait depuis plus de 10 ans sous les ordres de Kamakura et tiendrait désormais Shigemoto sous sa surveillance. Mais est-ce bien vrai ?