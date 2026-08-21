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Magilumière Co. Ltd. Tome 10

Sekka Iwata, Yû Aoki

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Une année s'est écoulée depuis que Magilumière a perdu sa licence et n'a plus le droit d'exercer dans le domaine de la magie, conséquence de la machination de Kamakura et du nouveau ministère de l'Energie. Kana fournit les efforts nécessaires à la création d'une nouvelle société, composée des anciens membres de Magilumière. Ne s'y trouvent cependant ni Shigemoto, l'ancien patron, ni son ancien bras droit, Midorikawa... Selon la rumeur, ce dernier travaillerait depuis plus de 10 ans sous les ordres de Kamakura et tiendrait désormais Shigemoto sous sa surveillance. Mais est-ce bien vrai ?

Par Sekka Iwata, Yû Aoki
Chez Dargaud

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Auteur

Sekka Iwata, Yû Aoki

Editeur

Dargaud

Genre

Seinen/Homme

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Magilumière Co. Ltd. Tome 10

Sekka Iwata, Yû Aoki

Paru le 21/08/2026

216 pages

Dargaud

8,10 €

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Scannez le code barre 9782505127826
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