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#Polar

Le quatrième péché

Valérie Fayolle

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Une liaison dangereuse. Des mensonges en cascade. Et cette sensation qu'un drame est déjà en marche... Elle et lui pensaient contrôler leur désir. Mais ce désir cache un poison corrosif : le quatrième péché, l'envie. Elle ronge, attise, dévore tout : les certitudes, les loyautés, les familles, des vies entières. Dans l'ombre d'une grande famille du Nord, chacun joue un rôle. Certains séduisent. D'autres manipulent. Tous dissimulent quelque chose. Et lorsque les secrets commencent à se fissurer, la vérité devient plus destructrice que le scandale. Valérie Fayolle signe Le 4e péché , un thriller psychologique intense et sulfureux où l'amour, l'ascension sociale, le pouvoir et la vengeance avancent main dans la main. Valérie Fayolle est l'autrice de La Robe du jaguar (Récamier, 2024 ; Pocket, 2025), de KM 930 (Pocket, 2023) et d'une pièce de théâtre, Le Comble de la vanité . Elle est l'animatrice et la rédactrice en chef du " Paris des Arts ", l'émission culturelle de France24. # 4e péché # thriller psychologique

Par Valérie Fayolle
Chez Editions Récamier

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Auteur

Valérie Fayolle

Editeur

Editions Récamier

Genre

Thrillers

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Le quatrième péché

Valérie Fayolle

Paru le 10/09/2026

288 pages

Editions Récamier

21,00 €

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