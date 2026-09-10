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Pendule

Gérard Grenet

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LE COFFRET INDISPENSABLE A LA PRATIQUE DU PENDULE ! Dans ce coffret incontournable, Gérard Grenet vous invite à découvrir ou redécouvrir la radiesthésie, cette discipline qui permet de capter, grâce au pendule, les informations invisibles qui vous entourent et orientent vos choix. Dans ce kit complet, vous trouverez : - 1 pendule goutte en métal doré et son sachet de transport ultra-pratique ; - 1 livret avec tous les conseils pour pratiquer en toute sécurité et aller plus loin dans votre approche ; - les 50 planches incontournables pour répondre à toutes vos questions (géobiologie, géolocalisation, temporalité, datation, vitalité, questions professionnelles et personnelles, finances...). Gérard Grenet est un expert reconnu de la radiesthésie en France. Formateur depuis plus de vingt-cinq ans, il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages de référence, dont Ma Bible du pendule (éd. Leduc), Secrets de pendule et Les 333 planches du pendule (éd. Animae).

Par Gérard Grenet
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Gérard Grenet

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Arts divinatoires

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Pendule

Gérard Grenet

Paru le 10/09/2026

48 pages

Leduc.s éditions

24,95 €

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