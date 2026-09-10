LE COFFRET INDISPENSABLE A LA PRATIQUE DU PENDULE ! Dans ce coffret incontournable, Gérard Grenet vous invite à découvrir ou redécouvrir la radiesthésie, cette discipline qui permet de capter, grâce au pendule, les informations invisibles qui vous entourent et orientent vos choix. Dans ce kit complet, vous trouverez : - 1 pendule goutte en métal doré et son sachet de transport ultra-pratique ; - 1 livret avec tous les conseils pour pratiquer en toute sécurité et aller plus loin dans votre approche ; - les 50 planches incontournables pour répondre à toutes vos questions (géobiologie, géolocalisation, temporalité, datation, vitalité, questions professionnelles et personnelles, finances...). Gérard Grenet est un expert reconnu de la radiesthésie en France. Formateur depuis plus de vingt-cinq ans, il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages de référence, dont Ma Bible du pendule (éd. Leduc), Secrets de pendule et Les 333 planches du pendule (éd. Animae).
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