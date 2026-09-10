S'outiller pour enseigner les langues

"Cet ouvrage d'Eddy Sebahi appartient à ces textes que sont capables d'élaborer les praticiens-chercheurs-formateurs qui ont acquis, par une longue pratique simultanée et réfléchie de mise en relation des trois perspectives professionnelles d'enseignement, de recherche et de formation, non seulement de l'expérience, mais une véritable expertise globale dans leur domaine. Il s'agit, comme il l'écrit lui-même, d'un "recueil de réflexions, d'une théorisation de pratique d'enseignant et de formateur", qui traite "de la relation enseignant-élève, mais également de la relation formateur-stagiaire", dans une réflexion constamment alimentée par des "éclairages théoriques" ponctuels, mais très pertinents, empruntés à de nombreux didacticiens et pédagogues. Il met ainsi en oeuvre une épistémologie de la didactique des langues-cultures que je partage entièrement, et qui est parfaitement exprimée dans cette phrase du philosophe pragmatiste américain Richard Rorty : "La théorie est un auxiliaire de la pratique". [... ] On aura compris que c'est non seulement avec intérêt, mais avec profit, que j'ai lu l'ouvrage d'Eddy Sebahi. C'est sans réserve que j'en recommande la lecture aux enseignants, aux formateurs et aux didacticiens eux-mêmes". extrait de la préface de Christian Puren, Université de Saint-Etienne