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MAD

Micha Frazer-caroll, Micha Frazer-Caroll

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Les discours sur la santé mentale ont beau se multiplier, que l'on parle de troubles, de neurodivergence ou de traumatismes, nous sommes de plus en plus nombreux à devoir faire face à la baisse des financements publics et à tenter de mettre en place nos propres réseaux de soutien. Comment empêcher la réduction du soin aux expertises psychiatriques, aux traitements chimiques et aux campagnes anti-stigmatisation ? Et comment relier les souffrances psychiques aux rapports de pouvoir, sans négliger ce qui, en elles, nous dépasse ? Avec MAD, Micha Frazer-Caroll rend accessibles les apports des différents courants de la pensée radicale pour réconcilier critique et soin.

Par Micha Frazer-caroll, Micha Frazer-Caroll
Chez Editions Présentes

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Auteur

Micha Frazer-caroll, Micha Frazer-Caroll

Editeur

Editions Présentes

Genre

Essais

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MAD

Micha Frazer-caroll, Micha Frazer-Caroll trad. Fanny Quément

Paru le 10/09/2026

304 pages

Editions Présentes

22,00 €

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