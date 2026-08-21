Les discours sur la santé mentale ont beau se multiplier, que l'on parle de troubles, de neurodivergence ou de traumatismes, nous sommes de plus en plus nombreux à devoir faire face à la baisse des financements publics et à tenter de mettre en place nos propres réseaux de soutien. Comment empêcher la réduction du soin aux expertises psychiatriques, aux traitements chimiques et aux campagnes anti-stigmatisation ? Et comment relier les souffrances psychiques aux rapports de pouvoir, sans négliger ce qui, en elles, nous dépasse ? Avec MAD, Micha Frazer-Caroll rend accessibles les apports des différents courants de la pensée radicale pour réconcilier critique et soin.