Quand le silence parle en mots est un recueil de poèmes qui donne voix à ce que beaucoup taisent. L'auteure y explore les blessures de l'enfance, les traumatismes et les silences qui marquent une vie. Structuré en trois parties, le livre retrace un cheminement, de l'ombre vers la reconstruction et la guérison. Au coeur de ce recueil se trouve un message essentiel : la santé mentale des jeunes est importante, quel que soit l'âge, et doit être entendue et reconnue. Parce que derrière chaque silence se cache une histoire, ces mots rappellent une chose essentielle : vous n'êtes pas seul...