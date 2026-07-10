Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Quand le silence parle en mots

Djina Pennetault

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand le silence parle en mots est un recueil de poèmes qui donne voix à ce que beaucoup taisent. L'auteure y explore les blessures de l'enfance, les traumatismes et les silences qui marquent une vie. Structuré en trois parties, le livre retrace un cheminement, de l'ombre vers la reconstruction et la guérison. Au coeur de ce recueil se trouve un message essentiel : la santé mentale des jeunes est importante, quel que soit l'âge, et doit être entendue et reconnue. Parce que derrière chaque silence se cache une histoire, ces mots rappellent une chose essentielle : vous n'êtes pas seul...

Par Djina Pennetault
Chez Hello Editions

|

Auteur

Djina Pennetault

Editeur

Hello Editions

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Quand le silence parle en mots par Djina Pennetault

Commenter ce livre

 

Quand le silence parle en mots

Djina Pennetault

Paru le 10/07/2026

62 pages

Hello Editions

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386738623
9782386738623
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Porto : Dua Lipa constitue une bibliothèque d'ouvrages censurés Hauts-de-France : La Librairie Dunkerque en liquidation judiciaire Quand la profession tire la langue, une librairie savoyarde double sa surface et son ambition
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.