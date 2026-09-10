Un beau livre d'éveil tout carton, sur le thème de la forêt et ses habitants, rempli d'effets qui raviront les petits doigts ! A la fois un imagier et un tout premier cherche et trouve, il est idéal pour découvrir les mots, les formes et les couleurs, et apprendre à compter jusqu'à 10 ! Des flaps à soulever, des matières à toucher, de l'embossage sur la couverture et toutes les pages intérieures, et des illustrations délicates animent ce livre solide qui accompagnera votre tout-petit durant longtemps.