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Forêt

Collectif, 1, 2, 3 soleil !

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Un beau livre d'éveil tout carton, sur le thème de la forêt et ses habitants, rempli d'effets qui raviront les petits doigts ! A la fois un imagier et un tout premier cherche et trouve, il est idéal pour découvrir les mots, les formes et les couleurs, et apprendre à compter jusqu'à 10 ! Des flaps à soulever, des matières à toucher, de l'embossage sur la couverture et toutes les pages intérieures, et des illustrations délicates animent ce livre solide qui accompagnera votre tout-petit durant longtemps.

Par Collectif, 1, 2, 3 soleil !
Chez 1, 2, 3 Soleil !

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Auteur

Collectif, 1, 2, 3 soleil !

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

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Forêt

Collectif, 1, 2, 3 soleil !

Paru le 10/09/2026

12 pages

1, 2, 3 Soleil !

13,95 €

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Scannez le code barre 9782384536047
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