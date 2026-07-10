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Xenova, un monde sinon rien

Ralf Krenning

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Le vaisseau intergalactique Espoir Monde a traversé le vide de l'espace avec ses dix mille âmes durant soixante-neuf ans. Latiane, jeune surdouée intrépide née pendant cette interminable transhumance, n'a jamais foulé un vrai sol. Elle piaffe d'impatience à l'idée de débarquer sur cette planète accueillante de l'amas des Hyades, apparemment peu peuplée. Les colons fondent alors Circea, une colonie régie par une stricte charte sociale destinée à éviter les travers de l'histoire humaine. Mais l'enchantement naïf des débuts se rompt rapidement, imposant des choix douloureux pour lesquels ils sont mal préparés. Face à une menace pressante, les humains sauront-ils gagner Xenova et concilier l'inconciliable ?

Par Ralf Krenning
Chez Hello Editions

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Auteur

Ralf Krenning

Editeur

Hello Editions

Genre

Science-fiction

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Xenova, un monde sinon rien

Ralf Krenning

Paru le 10/07/2026

312 pages

Hello Editions

23,90 €

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Scannez le code barre 9782386277993
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