Xenova, un monde sinon rien

Le vaisseau intergalactique Espoir Monde a traversé le vide de l'espace avec ses dix mille âmes durant soixante-neuf ans. Latiane, jeune surdouée intrépide née pendant cette interminable transhumance, n'a jamais foulé un vrai sol. Elle piaffe d'impatience à l'idée de débarquer sur cette planète accueillante de l'amas des Hyades, apparemment peu peuplée. Les colons fondent alors Circea, une colonie régie par une stricte charte sociale destinée à éviter les travers de l'histoire humaine. Mais l'enchantement naïf des débuts se rompt rapidement, imposant des choix douloureux pour lesquels ils sont mal préparés. Face à une menace pressante, les humains sauront-ils gagner Xenova et concilier l'inconciliable ?