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#Roman étranger

De bêtes et d'oiseaux

Pilar Adon

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Depuis le décès de sa soeur, Coro s'est plongée dans la peinture au point de s'y noyer. Pour oublier la douleur que ses oeuvres révèlent, elle part conduire. Les longues routes désertes l'apaisent et l'absorbent, jusqu'à la panne sèche. Cherchant de l'aide alors que la nuit progresse, elle tombe sur une grande demeure isolée. Ses habitantes l'invitent à entrer. Au moment d'accepter, pressent-elle ce qui l'attend ? Pilar Adón nous offre un diamant noir aux multiples reflets. Thriller sur l'emprise, élégie pour la nature et éloge des espoirs fous, De Bêtes et d'Oiseaux trouble le lecteur par son charme vénéneux. Avec son écriture hypnotique et sa mécanique implacable, il réveille nos peurs secrètes pour mieux nous extraire des sables mouvants de la tristesse. Ecrivaine, traductrice, éditrice, Pilar Adón se définit avant tout comme une lectrice. Née à Madrid en 1971, elle a passé son enfance à s'entendre demander de lâcher son livre pour aller jouer dehors. Mais la littérature semblait aussi vaste à explorer que le monde, ce que ses propres textes prouvent. De Bêtes et d'Oiseaux a été couvert de prix à sa sortie en 2022 : Prix de la meilleure fiction, de la Critique, du Prix Francisco Umbral du livre de l'année et Cálamo Otra Mirada.

Par Pilar Adon
Chez Les éditions du typhon

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Auteur

Pilar Adon

Editeur

Les éditions du typhon

Genre

Littérature Espagnole

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De bêtes et d'oiseaux

Pilar Adon trad. Michelle Ortuno

Paru le 21/08/2026

195 pages

Les éditions du typhon

23,00 €

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