Memory of murder

Yo-Han est le fils d'un tueur en série. A cause de lui, son enfance a viré au cauchemar et sa mémoire a été altérée. Vingt ans plus tard, désormais profiler, il est convaincu d'être prédestiné au mal. Son unique ancrage : Min-Ha qu'il aime depuis ses seize ans. Quand une série de meurtres reproduit la signature de criminels qu'il a lui-même arrêtés, Yo-Han devient le centre des soupçons. Des pages de ses carnets macabres disparaissent, des indices l'accablent, tandis que ses souvenirs incertains vacillent. La frontière entre réalité et fantasmes s'étiole à mesure que les corps s'accumulent, la vérité pourrait mettre à l'épreuve l'amour que Min-Ha ressent pour lui. Entre enquête, traumatismes, amour qu'il pense indéfectible et secrets enfouis, Yo-Han devra affronter la question qui le hante depuis des années : est-il coupable ou victime façonnée par un prédateur ?