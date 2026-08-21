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#Roman francophone

Scélérate

David Vanek

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Pour les lecteurs de L'Elégance du hérisson, de Réparer les vivants et du Vieil Homme et la Mer : trois âmes sur un voilier, dix jours d'Atlantique, une dernière traversée pour dire l'amour, la peur et la liberté. Françoise a soixante-dix-sept ans et une certitude. Pour cette navigatrice au tempérament d'acier, la liberté a un nom : Maurice, son voilier de douze mètres. Elle se lance dans une dernière traversée de l'Atlantique, entre Madère et la Martinique. Elle embarque son fils Martin, dessinateur de webtoons désabusé, et Cécile, trentenaire fragile abîmée par des relations toxiques. Ce qui commence comme une simple croisière bascule en huis clos implacable. Dix jours au large et la mer qui passe les âmes aux rayons X. Aucun n'en reviendra indemne. Avec "Scélérate" , David Vanek signe un page-turner littéraire, sensoriel et profondément humain, entre roman familial, drame intime et grande traversée océanique. "Dès les premières lignes, j'ai su que nous tenions un grand premier roman : une voix, une mer, une femme inoubliable et cette tension rare qui fait battre la littérature". -? Jérôme Patalano, éditeur chez Elysande

Par David Vanek
Chez Editions Elysande

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Auteur

David Vanek

Editeur

Editions Elysande

Genre

Littérature française

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Scélérate

David Vanek

Paru le 21/08/2026

280 pages

Editions Elysande

19,90 €

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