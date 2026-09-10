Le Grand Guide pour réinventer le potager

Et si le vrai potager d'abondance n'était pas celui de l'été ? Bien conduit, le potager d'hiver devient le plus productif des quatre saisons. Figure incontournable de la permaculture, Johann Gis propose une méthode simple pour récolter 100 fruits et légumes, sans serre ni chauffage, et sans techniques compliquées. A la clé : autonomie, économie et abondance, même en hiver. Et si le vrai potager d'abondance n'était pas celui de l'été ? Le potager classique concentre encore l'essentiel de nos efforts sur la saison la plus exigeante : celle où l'eau manque, où les ravageurs prolifèrent et où les cultures subissent le plus de stress. Expert incontournable de l'agroécologie et de la permaculture, Johann Gis propose, dans le contexte du changement climatique, une véritable bascule : penser le potager à l'année, changer de fenêtre de culture et déplacer une grande partie de l'effort vers les saisons les plus favorables. Le potager n'est plus une saison : il devient un système continu, même durant les périodes froides. Une méthode éprouvée pour économiser l'eau, réduire les corvées et gagner en autonomie. Adopter une stratégie de culture adaptée à son contexte, grâce à des repères agronomiques solides : repérer les micro-climats du jardin, comprendre le cycle du végétal et la vie du sol, choisir les variétés les plus adaptées pour produire en abondance alors que la lumière baisse et que les températures sont plus froides. Résultat : moins d'arrosage, moins de ravageurs, moins de corvées, et des récoltes plus régulières. Repenser le calendrier du potager grâce à des méthodes de planification qui permettent d'anticiper les cultures plusieurs mois à l'avance. Les récoltes de fin d'année, de saison froide ou de début de printemps se préparent souvent plusieurs mois à l'avance... Anticiper, c'est éviter que les cultures estivales monopolisent l'espace, l'eau et l'attention au moment où il faudrait déjà installer la suite. 105 fiches de culture sans chauffage. Légumes de garde, plantes sauvages comestibles, légumineuses, aromatiques, vivaces, exotiques rustiques et agrumes... Chaque fiche aide à choisir les bonnes espèces et variétés, à les installer au bon moment et à les intégrer dans une stratégie de récoltes plus longues, plus sobres et mieux adaptées aux conditions du jardin.