Une pluie de serpents s'abat sur Kutak, petite bourgade anonyme. Comment expliquer ce phénomène étrange ? Simple accident météorologique ou signe du dérèglement des temps ? Pia, Felice et Otto : ces trois personnages, sans jamais se croiser, vont voir leur quotidien bouleversé par cette averse, qui agit comme un révélateur sur leurs existences précaires. Pour Pia, l'évènement, annoncé en plein entretien d'embauche pour la radio locale, la fait dériver dans un monde où chimères et réalité se confondent étrangement... Les conséquences seront peut-être pires pour Felice, artiste sonore qui se pense maudit depuis qu'il a mangé par erreur un oeuf de serpent. Quant à Otto, ces animaux tombés du ciel confrontent son activité de chercheur et de militant aux dégâts industriels causés dans les marais avoisinants. A la solitude de ces trois personnages s'ajoute le dérèglement de leur environnement, dans cette Averse aux accents apocalyptiques et inquietants. Après Au travers du rayon, Aude Bertrand continue d'explorer, avec sa palette délicate, le basculement vers la folie, dans un récit fantastique qui dessine un monde sourdement menacé par une animalité envahissante.