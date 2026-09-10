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La Bhagavad-gita secrète

Pierre Bonnasse, Abhinavagupta

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Immense chef-d'oeuvre composé plusieurs siècles avant notre ère, la "Bhagavad-Gita" fait aujourd'hui partie du patrimoine spirituel de l'humanité. Si la plupart des traductions se basent sur la même version et les mêmes commentaires, cette nouvelle lecture s'appuie sur une version quasiment inconnue du grand public, qui présente quelques variantes et des commentaires remarquables du sage Abhinavagupta, sans conteste l'un des plus grands génies de l'Inde et maître du tantrisme, qui vécut vers la fin du Xe ? siècle. L'enseignement proposé ici met en lumière les passages essentiels et pratiques de la "Bhagavad-Gita". Il ne manquera pas d'inspirer, dans leur quête, les chercheurs de vérité tels que les pratiquants de yoga ou de méditation, mais aussi, quelles que soient leurs croyances, toutes celles et tous ceux qui aspirent à une vie intérieure concrète et authentique embrassant tous les aspects de l'existence. Cet ouvrage présente une sélection des versets les plus importants, accompagnés du texte sanskrit translittéré afin d'en faciliter la lecture, l'étude et le chant. sarve ? u kale ? u mam anusmara yudhya ca ? "? En tout temps, souviens-toi de Moi et combats. ? "

Par Pierre Bonnasse, Abhinavagupta
Chez Editions Eoliennes

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Auteur

Pierre Bonnasse, Abhinavagupta

Editeur

Editions Eoliennes

Genre

Yoga

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La Bhagavad-gita secrète

Pierre Bonnasse, Abhinavagupta

Paru le 24/09/2026

352 pages

Editions Eoliennes

24,00 €

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