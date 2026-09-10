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#Essais

L'écho du monde

Jason Roberts

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L'incroyable destin de James Holman, voyageur aveugle qui fit le tour du monde. Par le prix Pulitzer de la biographie 2025. James Holman était marin, médecin, explorateur et aveugle. Il parcourut le monde, traversa les mers, arpenta l'Amérique du Sud, l'Asie et l'Australie. Il fut soupçonné d'espionnage en Russie, lutta contre la traite des esclaves en Afrique, gravit le Vésuve en éruption. Ses voyages, totalisant environ 400 000 kilomètres, firent de lui l'un des premiers hommes à avoir fait le tour de la planète en bateau, à pied, à cheval, et souvent en solitaire. Dans ce récit, Jason Roberts redonne vie à cet aventurier du XIXe siècle injustement oublié et nous invite à aller au-delà des paysages pour écouter l'écho du monde.

Par Jason Roberts
Chez Editions Paulsen

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Auteur

Jason Roberts

Editeur

Editions Paulsen

Genre

Récits de voyage

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L'écho du monde

Jason Roberts trad. Jean-Yves Cotté

Paru le 10/09/2026

Editions Paulsen

24,00 €

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