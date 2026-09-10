L'incroyable destin de James Holman, voyageur aveugle qui fit le tour du monde. Par le prix Pulitzer de la biographie 2025. James Holman était marin, médecin, explorateur et aveugle. Il parcourut le monde, traversa les mers, arpenta l'Amérique du Sud, l'Asie et l'Australie. Il fut soupçonné d'espionnage en Russie, lutta contre la traite des esclaves en Afrique, gravit le Vésuve en éruption. Ses voyages, totalisant environ 400 000 kilomètres, firent de lui l'un des premiers hommes à avoir fait le tour de la planète en bateau, à pied, à cheval, et souvent en solitaire. Dans ce récit, Jason Roberts redonne vie à cet aventurier du XIXe siècle injustement oublié et nous invite à aller au-delà des paysages pour écouter l'écho du monde.