Le génocide des Juifs d'Europe est le troisième volume publié par La 5e Couche autour de l'oeuvre de Chaïm Kaliski, après Jim d'Etterbeek, qui constituait la part autobiographique de l'auteur en tant qu'enfant caché à Bruxelles pendant ce que l'auteur désigne comme les années noires, et Dossin, antichambre de la mort, autour du camp de transit de Malines. En 1989, encouragé par sa soeur la peintre Sarah Kaliski, Chaïm Kaliski, alors âgé de 60 ans, commence à dessiner des milliers de dessins que l'on peut qualifier de naïfs et qui sont ancrés autant dans l'immense connaissance historique accumulée par le dessinateur depuis la guerre que dans sa culture de la bande dessinée francobelge traditionnelle.