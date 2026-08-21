Au cours des années soixante, le rock connaît sur l'ensemble de la côte ouest des Etats-Unis une ébullition créatrice sans équivalent. De Seattle à San Diego en passant par San Francisco et Los Angeles, des milliers de jeunes artistes s'approprient le patrimoine musical américain, empruntent à la fraîcheur du rock anglais et s'enivrent de mélodies exotiques pour révolutionner le rock, donnant à la contre-culture américaine sa bande-son idéale. Surf, garage, folk, psychédélisme, sunshine pop, country rock, etc. , les genres se créent, se télescopent et fusionnent avec une énergie dont Rock West Coast propose le panorama le plus complet à ce jour. Icônes et sans-grade, suiveurs et francs-tireurs, tous sont racontés au fil des articles de cette somme : Byrds, Doors, Jefferson Airplane, Grateful Dead, Seeds, Eagles, Love, Surfaris, Beach Boys, Santana, Neil Young, Standells, Janis Joplin, Mamas & Papas, mais aussi les Beau Brummels, Sagittarius, Count Five, Flamin' Groovies, Tim Hardin, Turtles, Music Machine, Poco, Paul Revere & The Raiders, et bien d'autres.