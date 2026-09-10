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Sensuelles & Rebelles

Max Sulfur, Sulfur Max

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A l'occasion d'une séance avec la belle thérapeute Rébecca Martini, notre professeur de latin adoré, Alexi, se confie sur son passé d'élève au pensionnat Sainte-Rose et ses souvenirs sont pour le moins... épicés ? ! Entre cours très particuliers et séances de groupe totalement débridées, ses petites camarades, aussi sensuelles que rebelles, vont lui promulguer une éducation "à la dure" ? ! Décidément, le futur prof de latin de l'Institut pour jeunes filles Borcigny, n'aime pas que les langues mortes ? !

Par Max Sulfur, Sulfur Max
Chez Tabou Editions

|

Auteur

Max Sulfur, Sulfur Max

Editeur

Tabou Editions

Genre

Erotique

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Sensuelles & Rebelles

Max Sulfur, Sulfur Max

Paru le 10/09/2026

48 pages

Tabou Editions

17,00 €

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