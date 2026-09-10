Sensuelles & Rebelles

A l'occasion d'une séance avec la belle thérapeute Rébecca Martini, notre professeur de latin adoré, Alexi, se confie sur son passé d'élève au pensionnat Sainte-Rose et ses souvenirs sont pour le moins... épicés ? ! Entre cours très particuliers et séances de groupe totalement débridées, ses petites camarades, aussi sensuelles que rebelles, vont lui promulguer une éducation "à la dure" ? ! Décidément, le futur prof de latin de l'Institut pour jeunes filles Borcigny, n'aime pas que les langues mortes ? !