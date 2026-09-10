Ernest au clairon

Un album drôle et tendre, réalisé en partenariat avec le Petit Palais, qui invite les enfants à découvrir la beauté de l'opéra, de l'art et de l'impressionnisme. Chaque mercredi, Ernest et Juliette se rendent au conservatoire. Juliette aime danser plus que tout... même si ses jambes s'emmêlent parfois. Ernest, lui, est fasciné par le son de son instrument préféré : le clairon. Un soir de pluie, sur le chemin du retour, une porte entrouverte éveille leur curiosité et les entraîne vers les coulisses de l'Opéra. Un album tendre et lumineux sur l'amitié et la magie de l'art, inspiré par les oeuvres de l'artiste impressionniste Eva Gonzalès et réalisé en partenariat avec le Petit Palais.