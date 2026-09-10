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#Album jeunesse

Ernest au clairon

Cécile Guibert-Brussel, Aki, Cécile Guibert-Brussel

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Un album drôle et tendre, réalisé en partenariat avec le Petit Palais, qui invite les enfants à découvrir la beauté de l'opéra, de l'art et de l'impressionnisme. Chaque mercredi, Ernest et Juliette se rendent au conservatoire. Juliette aime danser plus que tout... même si ses jambes s'emmêlent parfois. Ernest, lui, est fasciné par le son de son instrument préféré : le clairon. Un soir de pluie, sur le chemin du retour, une porte entrouverte éveille leur curiosité et les entraîne vers les coulisses de l'Opéra. Un album tendre et lumineux sur l'amitié et la magie de l'art, inspiré par les oeuvres de l'artiste impressionniste Eva Gonzalès et réalisé en partenariat avec le Petit Palais.

Par Cécile Guibert-Brussel, Aki, Cécile Guibert-Brussel
Chez Palette

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Auteur

Cécile Guibert-Brussel, Aki, Cécile Guibert-Brussel

Editeur

Palette

Genre

Autres éditeurs (P à T)

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Ernest au clairon

Cécile Guibert-Brussel, Aki, Cécile Guibert-Brussel

Paru le 10/09/2026

32 pages

Palette

14,95 €

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Scannez le code barre 9782358324748
9782358324748
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