Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

L'agenda de ma vie bien organisée

Yolande Six

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Bien s'organiser dans la bonne humeur, c'est désormais possible grâce à l'agenda de ma vie bien organisée pocket 2027 ! Retrouvez ce sublime agenda de poche illustré par Mademoiselle Yo, avec une grande double-page par semaine pour noter vos rendez-vous et activités, mais aussi des idées de petits bonheurs à s'accorder, vos envies, les restaurants à tester, les livres à lire, des défis à se lancer... Et à la fin de votre agenda, découvrez plein de pages bonus pour noter : - Les dîners à organiser - Les jolies choses de l'année - 2 pages de stickers pour décorer votre agenda Agenda millésimé sur 12 mois, de janvier 2027 à décembre 2027

Par Yolande Six
Chez Editions 365

|

Auteur

Yolande Six

Editeur

Editions 365

Genre

Agendas adulte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'agenda de ma vie bien organisée par Yolande Six

Commenter ce livre

 

L'agenda de ma vie bien organisée

Yolande Six

Paru le 21/08/2026

200 pages

Editions 365

12,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383829201
9782383829201
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.