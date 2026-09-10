Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

Marion, Pierre et Loiseau

Serge Kribus

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Maltraités dans leur famille respective, Marion et Pierre se confient l'un à l'autre. Ensemble, ils se réfugient dans la forêt, appellent Loiseau et lui demandent secours. Loiseau aimerait les aider mais comment le pourrait-il ? Seuls les enfants sont capables de le voir, l'entendre et communiquer avec lui. Marion et Pierre sentent le danger se resserrerquand soudain une idée surgit dans les plumes du grand volatile. Alors, Loiseau conduit ses deux jeunes amis chez la Sorcière aux sortilèges étranges et puissants.

Par Serge Kribus
Chez Editions l'Oeil du Prince

|

Auteur

Serge Kribus

Editeur

Editions l'Oeil du Prince

Genre

Théâtre

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Marion, Pierre et Loiseau par Serge Kribus

Commenter ce livre

 

Marion, Pierre et Loiseau

Serge Kribus

Paru le 10/09/2026

132 pages

Editions l'Oeil du Prince

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782351052471
9782351052471
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.