Marion, Pierre et Loiseau

Maltraités dans leur famille respective, Marion et Pierre se confient l'un à l'autre. Ensemble, ils se réfugient dans la forêt, appellent Loiseau et lui demandent secours. Loiseau aimerait les aider mais comment le pourrait-il ? Seuls les enfants sont capables de le voir, l'entendre et communiquer avec lui. Marion et Pierre sentent le danger se resserrerquand soudain une idée surgit dans les plumes du grand volatile. Alors, Loiseau conduit ses deux jeunes amis chez la Sorcière aux sortilèges étranges et puissants.