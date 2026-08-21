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Basta !

Muzic marion Le, Maria Kronsky, Le muzic Marion

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BASTA ! se donne comme objectif d'aider les adolescentes de 13 à 20 ans à identifier et affronter les agressions sexistes et/ou sexuelles : le personnage de Julie leur transmettra des clefs d'autodéfense féministe afin qu'elles puissent se sentir libres et en sécurité, dans les lieux publics tout comme dans les espaces privés. Cette nouvelle version comporte des ajouts, une trentaine de pages supplémentaires notamment sur les violences pédocriminelles, les violences intersectionnelles et les VSS vécues par les personnes racisées. Une nouvelle édition revisitée et augmentée du best-seller pour ados (7000 exemplaires vendus de la première édition).

Par Muzic marion Le, Maria Kronsky, Le muzic Marion
Chez Goater Editions

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Auteur

Muzic marion Le, Maria Kronsky, Le muzic Marion

Editeur

Goater Editions

Genre

Société et citoyenneté

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Basta !

Muzic marion Le, Maria Kronsky, Le muzic Marion

Paru le 10/09/2026

156 pages

Goater Editions

18,90 €

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