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Le pouvoir des managers discrets

Maxime Coignard

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Le meilleur manager n'est pas celui qui parle le plus fort ! Et si on avait tout faux sur le leadership ? Dans un monde saturé de bruit, d'égo et de communication permanente, une autre voie émerge : celle des leaders calmes, profonds, introvertis. Ceux qui inspirent sans crier, convainquent sans imposer et changent les choses sans chercher la lumière. Ce livre s'adresse aux managers discrets, aux leaders en quête d'alignement personnel, mais aussi à tous ceux qui refusent les modèles de management verticaux. Vous y trouverez les outils pour prendre votre place tout en restant authentique grâce aux 3 piliers de la méthode CLE : - la Clarté : dire peu, mais parler juste ; - la Lecture des situations : savoir écouter au-delà des mots ; - l'Emergence : créer les conditions de l'autonomie de votre équipe et laisser votre impact s'installer. Des outils pratiques, des cas réels et des figures inspirantes viennent ancrer cette vision d'un leadership nouveau, plus durable et plus humain.

Par Maxime Coignard
Chez Vuibert

|

Auteur

Maxime Coignard

Editeur

Vuibert

Genre

Management

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Le pouvoir des managers discrets

Maxime Coignard

Paru le 10/09/2026

224 pages

Vuibert

21,00 €

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Scannez le code barre 9782311630466
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