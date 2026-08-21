Youpi !! Aujourd'hui il y a gym !! On va pouvoir installer les tapis et blocs de mousse pour sauter et rebondir partout ! Et puis, on partira en Thaïlande, on découvrira le son "D", on jouera même au MimoMime ! Je tire des cartes qui m'indiquent un mouvement à faire et je dois me rappeler de l'enchainement à faire, comme une mini chorégraphie ! Après avoir bougé mon corps dans tous les sens, je pourrai jouer avec les mini-jeux de Graou : coller des habits de gym, tracer des cercles et des cônes, compter les barres de l'espalier, fabriquer des haltères et des bonhommes qui sautent tout seuls, comme moi !