Le chat qui rendait l'homme heureux Tome 15

Ce récit sur la rencontre inattendue d'un homme et d'un chat en mal d'amour est plus qu'un manga de chat. C'est une histoire profonde et touchante sur la solitude, la tristesse et la joie retrouvée ! Fuyuki Kanda est un homme seul et triste. Un jour, il décide d'entrer dans une animalerie où il remarque Fukumaru, un chat pas très beau, gros et plus très jeune. Ce dernier semble triste et désespéré car personne ne veut de lui. Pourtant, de manière inattendue, l'homme va l'adopter ! Ainsi commence l'histoire d'un quotidien plein de tendresse, entre un homme et un chat en mal d'amour.