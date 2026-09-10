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#Manga

Le chat qui rendait l'homme heureux Tome 15

Umi Sakurai

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Ce récit sur la rencontre inattendue d'un homme et d'un chat en mal d'amour est plus qu'un manga de chat. C'est une histoire profonde et touchante sur la solitude, la tristesse et la joie retrouvée ! Fuyuki Kanda est un homme seul et triste. Un jour, il décide d'entrer dans une animalerie où il remarque Fukumaru, un chat pas très beau, gros et plus très jeune. Ce dernier semble triste et désespéré car personne ne veut de lui. Pourtant, de manière inattendue, l'homme va l'adopter ! Ainsi commence l'histoire d'un quotidien plein de tendresse, entre un homme et un chat en mal d'amour.

Par Umi Sakurai
Chez Soleil Productions

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Auteur

Umi Sakurai

Editeur

Soleil Productions

Genre

Seinen/Homme

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Le chat qui rendait l'homme heureux Tome 15

Umi Sakurai trad. Sophie Piauger

Paru le 10/09/2026

176 pages

Soleil Productions

12,99 €

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