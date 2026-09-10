Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Volia

Anastasia Fomitchova

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Dans cette guerre destructrice qui aura emporté tant de vies, j'aurai aussi découvert la force que nous portons en nous. Cette Volia qui nous pousse à nous battre pour notre indépendance. " A. F. " Volia ", un terme ukrainien qui se traduirait par " volonté " et " liberté ". Un mot qui, à lui seul, incarne la détermination de tout un peuple. Février 2022. Quelques jours après le début de l'invasion russe à grande échelle, Anastasia quitte Paris et retourne en Ukraine, son pays natal, pour s'engager en tant qu'infirmière de combat. Témoignage intime de l'horreur de la guerre au XXIe siècle, Volia est aussi un livre de résistance et de mémoire. En racontant son histoire personnelle et familiale, c'est toute la violence de l'héritage soviétique qui ressurgit : la famine organisée par Staline dans les années 1930, les rouages de la nomenklatura à laquelle son grand-père appartenait, ou encore la catastrophe nucléaire de Tchernobyl qui a poussé sa mère à s'exiler en France dans les années 1990.

Par Anastasia Fomitchova
Chez Pocket

|

Auteur

Anastasia Fomitchova

Editeur

Pocket

Genre

Actualité politique internatio

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Volia par Anastasia Fomitchova

Commenter ce livre

 

Volia

Anastasia Fomitchova

Paru le 10/09/2026

256 pages

Pocket

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266362733
9782266362733
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.