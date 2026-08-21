Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Saint-Valery et la Baie de Somme

Collectif, Invenit Editions

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après avoir exploré les sentiers de la révolte et des commencements, ce troisième numéro de Tohu-Bohu s'ouvre sur une question fondamentale : comment la poésie nous lie-t-elle aux autres ? Qu'on se le dise, la poésie n'est pas un monologue solitaire, mais une main tendue, un pont jeté entre les cultures, les langues et les disciplines artistiques. Dans ce "mook" vibrant, la Maison de la Poésie Hauts-de-France explore l'altérité. A travers les regards de Jacques Darras, Hervé Leroy ou encore Isabelle Roussel-Gillet, cet opus nous invite à sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre de l'autre. Qu'il s'agisse d'un hommage au grand Michel Butor, des dialogues entre les arts avec Dominique Tourte ou des voix singulières de Thomas Vinau et Mireille Béra, ce numéro affirme que la poésie est le langage universel de la rencontre. Mêlant patrimoine et création contemporaine, de la plume de Gontran Ponchel aux chroniques de Sophie Selliez et Stéphanie Morelli, ce volume 3 dessine une cartographie sensible de la Somme et bien au-delà. Entre inédits, portfolios et entretiens, il prouve que le poème est, plus que jamais, le plus court chemin pour habiter le monde ensemble.

Par Collectif, Invenit Editions
Chez Editions Invenit

|

Auteur

Collectif, Invenit Editions

Editeur

Editions Invenit

Genre

Revues Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Saint-Valery et la Baie de Somme par Collectif, Invenit Editions

Commenter ce livre

 

Saint-Valery et la Baie de Somme

Collectif, Invenit Editions

Paru le 21/08/2026

84 pages

Editions Invenit

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782376801580
9782376801580
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.