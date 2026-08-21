Saint-Valery et la Baie de Somme

Après avoir exploré les sentiers de la révolte et des commencements, ce troisième numéro de Tohu-Bohu s'ouvre sur une question fondamentale : comment la poésie nous lie-t-elle aux autres ? Qu'on se le dise, la poésie n'est pas un monologue solitaire, mais une main tendue, un pont jeté entre les cultures, les langues et les disciplines artistiques. Dans ce "mook" vibrant, la Maison de la Poésie Hauts-de-France explore l'altérité. A travers les regards de Jacques Darras, Hervé Leroy ou encore Isabelle Roussel-Gillet, cet opus nous invite à sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre de l'autre. Qu'il s'agisse d'un hommage au grand Michel Butor, des dialogues entre les arts avec Dominique Tourte ou des voix singulières de Thomas Vinau et Mireille Béra, ce numéro affirme que la poésie est le langage universel de la rencontre. Mêlant patrimoine et création contemporaine, de la plume de Gontran Ponchel aux chroniques de Sophie Selliez et Stéphanie Morelli, ce volume 3 dessine une cartographie sensible de la Somme et bien au-delà. Entre inédits, portfolios et entretiens, il prouve que le poème est, plus que jamais, le plus court chemin pour habiter le monde ensemble.