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#Bande dessinée jeunesse

Just Don't Mention It

Estelle Maskame

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Just Don't Mention It , le quatrième tome de D. I. M. I. L. Y du point de vue de Tyler, enfin en poche ! " Ca fait des semaines que je me demande ce qui chez elle m'émeut à ce point, pourquoi j'aime qu'elle fasse attention à moi, pourquoi avec elle je n'arrive pas à être Tyler Bruce. Maintenant je sais. C'est parce que j'adore cette fille. " A dix-sept ans, Tyler a tout pour lui : une petite amie à tomber, une réputation de bad boy que le monde lui envie, une popularité qui fait de lui le pilier incontournable des fêtes les plus démentes... Mais en réalité, Tyler est en mille morceaux. Et rien ne le fera partager son secret... Jusqu'à ce qu'Eden arrive. Une demi-soeur qui voit le gamin fragile et vulnérable qui se cache en lui... Découvrez de la même autrice : Somewhere in the sunset et Somebody Like You !

Par Estelle Maskame
Chez Pocket

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Auteur

Estelle Maskame

Editeur

Pocket

Genre

Romans, témoignages & Co

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Just Don't Mention It

Estelle Maskame

Paru le 10/09/2026

496 pages

Pocket

8,90 €

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Scannez le code barre 9782266356008
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