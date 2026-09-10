Just Don't Mention It , le quatrième tome de D. I. M. I. L. Y du point de vue de Tyler, enfin en poche ! " Ca fait des semaines que je me demande ce qui chez elle m'émeut à ce point, pourquoi j'aime qu'elle fasse attention à moi, pourquoi avec elle je n'arrive pas à être Tyler Bruce. Maintenant je sais. C'est parce que j'adore cette fille. " A dix-sept ans, Tyler a tout pour lui : une petite amie à tomber, une réputation de bad boy que le monde lui envie, une popularité qui fait de lui le pilier incontournable des fêtes les plus démentes... Mais en réalité, Tyler est en mille morceaux. Et rien ne le fera partager son secret... Jusqu'à ce qu'Eden arrive. Une demi-soeur qui voit le gamin fragile et vulnérable qui se cache en lui... Découvrez de la même autrice : Somewhere in the sunset et Somebody Like You !