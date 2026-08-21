Capucine les doigts verts

Dans le pays de Grimonde où les mots et les rires ont disparu, Capucine la jardinière sème des idées farfelues... D'herbes folles en graines rares, saura-t-elle réveiller les coeurs endormis ? Au fil des pages, fruits, friandises et objets précieux poussent à foisonâ? - sans jamais réveiller les habitants. Jusqu'à l'apparition inattendue de fleurs très spéciales : les "alphabêtes" . Vingt-six formes étranges qui, assemblées, font naître des mots. Et avec eux, la vie. L'album raconte avec malice comment le langage transforme le monde. Un hommage lumineux à la parole, à l'imaginaire et au pouvoir créatif des lettres. Une histoire forte, universelle et poétique Le récit touche à l'essentiel : la communication, le lien, la joie d'échanger. Le texte, musical et rythmé, regorge de trouvailles lexicales, d'énumérations savoureuses et de jeux sonores qui captivent dès 4 ans et séduisent aussi les adultes lecteurs. Une mécanique narrative brillante Les semis successifs, l'attente, puis le renversement finalAAAAAAA : la structure est parfaite pour la lecture à voix haute. Le suspense est doux mais réel. L'effet de transformation visuelle et émotionnelle fonctionne à chaque fois. Un album tendre, intelligent et réjouissant qui rappelle que les mots sont des graines. Et qu'il suffit parfois d'en semer quelques-uns pour faire éclore un monde plus coloré.