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#Roman francophone

Le fantôme de l'Opéra et autres romans

Gaston Leroux

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Le meilleur du grand romancier populaire Gaston Leroux, à redécouvrir à l'occasion de la sortie du Fantôme de l'Opéra au cinéma, le 23 septembre 2026, avec Romain Duris, Deva Cassel et Julien de Saint-Jean. Gaston Leroux le génie de l'étrange et de l'intrigue Le Fantôme de l'Opéra (1910) Le Roi Mystère (1908) Le Secret de la boîte à thé (posthume, publié en 1990 sous le titre de Pouloulou ) Annexe : Gaston Leroux connu et inconnu d'après ses archives familiales , par Pierre Lépine, gendre de Leroux Sans doute est-ce son expérience de grand reporter qui a permis à Gaston Leroux d'écrire ses romans-feuilletons avec une sobriété de style et un art du suspense que peu d'écrivains populaires de l'époque ont su exploiter. Voilà qui explique que ses romans ont traversé le siècle et les modes sans perdre de leur intérêt ni de leur vigueur, et qu'ils sont toujours lus de nos jours. Gaston Leroux n'est pas qu'un feuilletoniste, c'est un grand romancier ! Le cultissime Fantôme de l'Opéra a immortalisé la furtive silhouette d'un être énigmatique qui hante encore le Palais Garnier dans nombre de films et de comédies musicales. Hommage déguisé à Alexandre Dumas, Le Roi Mystère met en scène le " roi des Catacombes ", chef de la pègre parisienne en quête de vengeance. Dans Le Secret de la boîte à thé , publié confidentiellement sous le titre Pouloulou , se déploie un grand roman d'aventures, de machinations, de morts inexplicables, de Constantinople à la Russie. " Où finit le réel, où commence le fantastique ? " - Gaston Leroux

Par Gaston Leroux
Chez Presses de la Cité

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Auteur

Gaston Leroux

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Littérature française

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Le fantôme de l'Opéra et autres romans

Gaston Leroux

Paru le 10/09/2026

1120 pages

Presses de la Cité

29,00 €

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9782258215795
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