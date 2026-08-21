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#Roman francophone

Souvenirs à la chaîne

Sylvia Hansel

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Sarah recherche un premier emploi au sortir d'une licence de lettres modernes lorsqu'elle pousse la porte de Photo One, studio de développement de photographies. Au début des années 2000, les boutiques où chacun dépose ses portraits de famille, ses photos de mariage et les images de ses dernières vacances maillent le territoire. Dans les coulisses du studio, la jeune goth découvre un corps de métier méconnu, aujourd'hui disparu. A travers une galerie de portraits émouvants, Sylvia Hansel montre comment les rapports de force et d'amitié s'établissent au sein de cette équipe sous pression. Soumise à une cadence industrielle et aux règles parfois absurdes de l'entreprise, Sarah se trouve plongée au coeur des jeux de pouvoir imposés par les petits ou les grands chefs, qui mettent à l'épreuve les relations interpersonnelles et les solidarités. Avec l'humour et la vivacité qui caractérisent son écriture, Sylvia Hansel brosse le portrait d'une époque où s'amorce la transition vers la photographie numérique. Ce faisant, elle questionne notre rapport à l'image, comme support d'une mémoire individuelle et catalyseur de réflexions sur le corps, objet de fantasmes ou jouet de nombreuses injonctions sociales. A la façon de Delphine de Vigan dans Les Heures souterraines, elle dénonce également cette culture d'entreprise aliénante, mais nous rappelle qu'une autre vie est possible pour ceux qui refusent de se laisser abattre par les violences ordinaires.

Par Sylvia Hansel
Chez Intervalles

|

Auteur

Sylvia Hansel

Editeur

Intervalles

Genre

Littérature française

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Souvenirs à la chaîne

Sylvia Hansel

Paru le 21/08/2026

224 pages

Intervalles

19,50 €

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