Une équipe de roller-derby privé de gymnase affronte sexisme, politique et doutes personnels. Les Vipères Vénères, le groupe de roller-derby de Roquiville, n'a plus accès au gymnase municipal. Depuis les élections, le nouveau maire considère ce sport comme "contre-nature", coupe les subventions et décide de rayer de la carte les Vipères. L'équipe des filles se mobilise pour continuer à s'entraîner et à défendre des droits, et ceux de toute une communauté. Emma, la benjamine de 18 ans, Cassiopée la musclée qui travaille à la mairie, et Bonnie l'étudiante, doivent gérer leur vie personnelle et amoureuse, dans ce combat mouvementé. Porté par une écriture vive et authentique, le roman célèbre le courage d'être soi, la puissance du collectif et la beauté de se relever, ensemble, même quand tout semble perdu.