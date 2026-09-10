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#Roman jeunesse

L'indispensable manuel de survie de Lottie Brooks

Katie Kirby

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Un guide interactif pour écrire son journal intime comme Lottie ! Alors comme ça, tu lis le récit de mes aventures les plus embarrassantes depuis des années... mais c'est mon journal intime !! Maintenant, à ton tour de me livrer tous tes secrets ! Ce manuel de survie absolument indispensable rassemble tout le savoir et la sagesse de Lottie. A toi les meilleurs conseils sur l'école, les copines, les crushes... et surtout les snacks. Découvre des histoires inédites et des activités super fun, avec des pages pour écrire et dessiner. Prends un stylo (et un KitKat, pour l'énergie) et lance-toi dans ton journal avec Lottie !

Par Katie Kirby
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Katie Kirby

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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L'indispensable manuel de survie de Lottie Brooks

Katie Kirby trad. Vanessa Rubio-Barreau

Paru le 10/09/2026

256 pages

Editions Gallimard

14,50 €

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Scannez le code barre 9782075240963
9782075240963
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