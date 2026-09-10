L'indispensable manuel de survie de Lottie Brooks

Un guide interactif pour écrire son journal intime comme Lottie ! Alors comme ça, tu lis le récit de mes aventures les plus embarrassantes depuis des années... mais c'est mon journal intime !! Maintenant, à ton tour de me livrer tous tes secrets ! Ce manuel de survie absolument indispensable rassemble tout le savoir et la sagesse de Lottie. A toi les meilleurs conseils sur l'école, les copines, les crushes... et surtout les snacks. Découvre des histoires inédites et des activités super fun, avec des pages pour écrire et dessiner. Prends un stylo (et un KitKat, pour l'énergie) et lance-toi dans ton journal avec Lottie !