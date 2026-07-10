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#Roman jeunesse

L'Aventure onirique d'Onésime

Bouré aurélie D.

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Onésime, 10 ans, n'est pas un enfant comme les autres : il ne dort jamais. Privé de sommeil, il ignore tout du monde des rêves. Déterminé à combler ce manque, il se lance un jour dans une aventure hors du commun afin de parvenir enfin à rêver. Son voyage le conduit à travers des territoires empreints de magie, où chaque épreuve l'amène à se dépasser et à mieux se comprendre. En chemin, il rencontre des figures mystérieuses qui, chacune à leur manière, l'éclairent et le guident dans sa quête du monde onirique...

Par Bouré aurélie D.
Chez Hello Editions

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Auteur

Bouré aurélie D.

Editeur

Hello Editions

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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L'Aventure onirique d'Onésime

Bouré aurélie D.

Paru le 10/07/2026

66 pages

Hello Editions

14,90 €

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Scannez le code barre 9791044325464
9791044325464
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