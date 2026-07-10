L'Aventure onirique d'Onésime

Onésime, 10 ans, n'est pas un enfant comme les autres : il ne dort jamais. Privé de sommeil, il ignore tout du monde des rêves. Déterminé à combler ce manque, il se lance un jour dans une aventure hors du commun afin de parvenir enfin à rêver. Son voyage le conduit à travers des territoires empreints de magie, où chaque épreuve l'amène à se dépasser et à mieux se comprendre. En chemin, il rencontre des figures mystérieuses qui, chacune à leur manière, l'éclairent et le guident dans sa quête du monde onirique...