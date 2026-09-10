"Ils vivaient deux vies. Il y avait la réalité tangible, qui les entourait ; il y avait les images. Elles les entouraient aussi". Tout le monde envie Anna et Tom, couple d'Italiens expatriés à Berlin. Ils ont un travail créatif sans trop de contraintes, un appartement lumineux plein de plantes, une sexualité épanouie. Leur existence correspond en tout point à ce qu'ils avaient rêvé et aux images de réussite qui saturent les réseaux sociaux. Mais derrière les apparences, le malaise les gagne à mesure que la gentrification s'empare de la ville. La vie est rarement comme sur les images, et Anna et Tom risquent fort de le comprendre tôt ou tard. Portrait acéré d'une génération, Les perfections saisit avec une justesse mordante le malaise de l'existence contemporaine assiégée par les images des réseaux.