Georgia grandit dans le silence, marquée par une enfance brisée et des blessures qu'elle apprend très tôt à taire. Devenue adulte, elle tombe sous l'emprise d'Antoine, un homme aussi manipulateur que destructeur, qui enferme peu à peu sa vie dans la peur et la domination. Mère de trois enfants, elle endure, s'efface et se perd, croyant longtemps que survivre suffit. Mais un jour, face à l'évidence et au regard de ses enfants, quelque chose bascule. Georgia comprend que le silence n'est plus une protection, mais une prison. Elle décide alors de reprendre le contrôle de sa vie et de se libérer. Briser le silence est le récit poignant d'un chemin vers la résilience, une histoire intime et lumineuse qui rappelle qu'il est toujours possible de se relever et de se reconstruire...