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Auschwitz, une histoire de femmes

Johanna Lehr

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A chaque étape de la guerre, les femmes ont expérimenté une manière différente de vivre la persécution puis la déportation : des lieux distincts, des dangers spécifiques, d'autres formes de solidarité dessinant les moyens de survie. Cette particularité, Johanna Lehr l'a étudiée en reconstituant la trajectoire exceptionnelle de cinquante-cinq "Françaises", des épouses et des mères arrêtées dans la France de Vichy, déportées comme juives à Auschwitz. Elle parvient à raconter la vie quotidienne de ces femmes sélectionnées pour entrer le 2 août 1943 au bloc 10, le bâtiment des expériences pseudo-scientifiques nazies sur la stérilisation. On découvre aussi ce que fut leur existence après Auschwitz, pour celles qui ont survécu. Comment reprendre sa vie de famille ? A quelles indemnités a-t-on droit quand on a été cobaye ? Peut-on se reconstruire sur le plan intime et vivre la maternité après le bloc 10 ? Autant de questions auxquelles ce livre tente de répondre grâce aux archives et à des témoignages inédits.

Par Johanna Lehr
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Johanna Lehr

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Déportation

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Auschwitz, une histoire de femmes

Johanna Lehr

Paru le 10/09/2026

240 pages

Editions Gallimard

21,00 €

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Scannez le code barre 9782073147646
9782073147646
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